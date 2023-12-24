Sporda 2023 böyle geçti: Nisan

Sporda 2023 yılının nisan ayında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), EURO 2028 ve EURO 2032'ye Türkiye'nin ev sahipliği yapması için adaylık dosyalarını UEFA'ya teslim etmesi, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde edilen dereceler önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına Türkiye'nin ev sahipliği yapması için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit da 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Finalde iki Türk takımı VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşti, VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finale yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

2 NİSAN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, 3 kez kırmızı bayrağın çekildiği ve güvenlik araçlarının birçok kez piste girmek zorunda kaldığı yarışta, kariyerinin 37. zaferine ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

3 NİSAN

İngiltere Premier Lig takımları, 13 teknik direktör değişikliğine giderek rekor kırdı. Avrupa'nın en prestijli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, bu kez olumsuz bir rekorla gündeme geldi.

Rus ve Belaruslu tekvandocular, Dünya Şampiyonası'na WT bayrağı altında katılabilecek. Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların Dünya Şampiyonası'na ülkelerinden bağımsız şekilde WT bayrağı altında katılabileceklerini bildirdi.

PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını pankartla protesto etti. Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları pankartla tepki gösterdi.

4 NİSAN

Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi. Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen 36 yaşındaki boksörün, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzon spor'u sahasında 3-1 yenerek, 23 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi.

Trabzon spor Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

5 NİSAN

Türk kulüpleri, geçen sezon UEFA organizasyonlarından 51,5 milyon avro kazandı. Geçen sezon UEFA kulüp organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, toplam 51 milyon 567 bin avro gelir elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

6 NİSAN

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Yukatel Kayseri spor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.

10 NİSAN

Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

12 NİSAN

Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar 2,2 milyon dolara satıldı. Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu.

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyaları UEFA'ya teslim edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükseldi.

Samsun spor, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Yılport Samsun spor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.

13 NİSAN

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 6 sporcu yer aldı. ABD merkezli Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2023 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede, 6 sporcu kendisine yer buldu.

14 NİSAN

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

15 NİSAN

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden elde etti.

Ermenistan'daki bayrak yakma provokasyonunun ardından Azerbaycanlı halterciler Bakü'ye döndü. Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'na katılan ancak organizasyonun açılışında bayraklarının yakılması nedeniyle geri dönmelerine karar verilen Azerbaycanlı sporcular Bakü'ye döndü.

16 NİSAN

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

18 NİSAN

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaştığını açıkladı.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde milli sporcular; 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

19 NİSAN

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı sporcu, kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

20 NİSAN

Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Mili sporcu 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

21 NİSAN

Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda dört madalya daha kazandı. Ermenistan'da ay-yıldızlı sporculardan Dilara Narin, iki gümüş, bir bronz, Sara Yenigün ise bir bronz madalya elde etti.

22 NİSAN

TFF Merkez Hakem Kurulu, bazı hakemlere görev verilmemesi yönünde karar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de Altaş Denizlispor'un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

23 NİSAN

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti. Türkiye, takım halinde grekoromen stilde şampiyon, kadınlarda ikinci, serbest stilde ise üçüncü oldu. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, 17. şampiyonluğuna ulaştı.

26 NİSAN

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi.

30 NİSAN

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.