Sporda 2023 böyle geçti: Eylül

Sporda 2023 yılının eylül ayında, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transferi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması ile A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesi önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli oyunculardan Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu. Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Altay'ın transferine yönelik, "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 5 milyon avro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon avroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon avro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır." açıklaması yapıldı.

"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı da garantiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi. Grubunda 6'da 6 yapan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı. Elemelerde B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, Dünya Kupası'nı da elde etti.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi başladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eylül ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 EYLÜL

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika ekibi Genk'e penaltılarla 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), 180'den fazla ülkede canlı yayımlandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dünya Motokros Şampiyonasının,180 ülkeden fazla ülkede canlı yayınlandığını belirtti.

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu.

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

3 EYLÜL

Ronaldo 850 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu.

Milli sporcu Ahmet Önder, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya kazandı.

Üst üste 10. yarışını kazanan Verstappen, F1'de tarihe geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı İtalya Grand Prix'sini Red Bull takımı pilotu Max Verstappen kazandı.

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi. Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

4 EYLÜL

Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü. Milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

5 EYLÜL

"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda. A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest ile yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

6 EYLÜL

TFF, Beşiktaş Park Stadı'nı final maçları için UEFA'ya bildirecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Yalıkavakspor kazandı. Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenen Armada Praxis Yalıkavakspor kazandı.

Down sendromlu milli yüzücü Ada, İtalya'da dünya rekorunun sahibi oldu. Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi oldu.

7 EYLÜL

"Boğaz'ın incisi" Beşiktaş Park finallere aday. 2019'da Liverpool-Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yapan 42 bin 500 civarında seyirci kapasiteli Beşiktaş Park Stadyumu, 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Finallerinden birine aday gösterildi.

MXGP Türkiye rekorlarla tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye), ilklere sahne olarak tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

9 EYLÜL

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu. Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu rekorunun yeni sahibi, efsane oyuncu Pele'yi geçen Neymar oldu.

Milli özel atletler, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu. İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın yedinci gününde atletizm milli takımı, 6'sı altın 16 madalya kazanırken toplamda 31 madalya ile Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 1500 metrede altın madalya kazandı.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

10 EYLÜL

Özel milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya. Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, üst üste ikinci kez Avrupa'da tarih yazdı. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, 2021 yılında kazandıkları Avrupa birinciliğini, tarihi bir başarıyla ikinci kez Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya oldu. 2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu. Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, final maçıyla tamamlandı.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı. 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

11 EYLÜL

İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonu oldu. Kırgızistan'da düzenlenen 5. İşitme Engelliler Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası ile 7. İşitme Engelliler Büyükler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, toplam 26 madalya ve 4 kupayla zirvede yer aldı.

12 EYLÜL

Milli motosikletçi Deniz Öncü, yeni sezonda Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 2024 yılında Celestino Vietti ile Red Bull KTM Ajo adına Moto2'de yarışacak. Deniz, böylece Türk motor sporları tarihinde Moto2'de tam sezon mücadele eden ilk sürücü olacak.

15 EYLÜL

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, Japonya'ya transfer oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadrosunda yer alan Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer oldu.

16 EYLÜL

Galatasaray, bu sezon 218 milyon avro ile tarihi gelir elde etti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 2023-2024 sezonu için 218 milyon avro gelirle Türk futbol tarihinin rekorunu kırdıklarını söyledi.

17 EYLÜL

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Taha Akgül, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı. Dünya şampiyonu Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı. ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen Elmas Lig'in son ayağında piste çıkan Tsegay, kadınlar 5000 metre yarışını 14.00.21'lik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun sahibi oldu.

18 EYLÜL

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu. Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı.

20 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde grup maçlarına beraberlikle başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

21 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı evinde 3-1 yendi.

-Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu oldu. Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

22 EYLÜL

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

23 EYLÜL

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yendi. Grubunda 6'da 6 yapan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

24 EYLÜL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nı da kazandı. Elemelerde B Grubu'nda mücadele eden "Filenin Sultanları", son maçında Belçika'yı 25-14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım oldu. Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan milli takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.

Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

27 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Vincenzo Montella'ya emanet. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Hentbol Erkekler Süper Kupa'da şampiyon Beşiktaş Safi Çimento oldu. Geçen sezonu lig şampiyonluğuyla tamamlayan Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'yu karşı karşıya getiren Süper Kupa karşılaşmasını siyah-beyazlı ekip 39-31 kazandı.

28 EYLÜL

Süper Lig'de play-off oynatılması planı bu sezon geçerli olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.