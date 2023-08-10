Sporcuların Psikolojik Performansı Başarıları İçin Önemli

Son yıllarda sporda fiziksel güç ve performansın yanında sporcuların psikolojik performanslarının da önemli olduğu belirtiliyor. Psikolojik Danışman Şeyma Işık, sporda psikoloji ve performans danışmanlığı üzerine çalışmalar yaptıklarını ve sporcuların psikolojik sağlamlıklarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Erzurum'da düzenlenen Short Track Milli Takım Kampı'nda bulunan sporcuların performanslarını en üst seviyede tutmak için çalıştıklarını belirten Işık, milli takım sporcularının daha iyi performans ortaya koyabilmeleri için destek verdiklerini ifade etti.

Son yıllarda sporda fiziksel güç ve performansın yanından özellikle sporcuların başarısında psikolojik performanslarının önemli bir etken olduğuna dair çalışmalar yapılıyor.

Sporda psikoloji ve sporda performans danışmanlığı üzerine çalışmalar yapan Psikolojik Danışman Şeyma Işık, sporcuların başarılarında psikolojik performansların önemine değindi. Işık, "Çalışma alanımızda spor ve egzersiz sırasında performansı etkileyen psikolojik-zihinsel faktörleri araştırıyor ve bulguları bireysel ve takım performansını arttırmakta kullanıyoruz. Bu da sporcularımızın performansını maksimum seviyeye çıkarmasında yardımcı olmaktadır. Bir diğer ifade ile spor alanında yaşanan rekabet ortamından dolayı sporcuların yaşadığı stres ve kaygı seviyelerini belirlemek ve baş etme becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız. Sporda hedef belirleme, sporda özgüven ve imgeleme çalışmalarına ağırlık vererek sporcuların psikolojik sağlamlılıklarını arttırmayı hedeflemekteyiz. Günümüzde sporda performans iyileştirmede, fizyolojik etkilerin yanı sıra psikolojik etkilerin de potansiyel varlığı ve dolayısıyla spor alanında psikolojisinin önemi kabul edilmektedir" dedi.

18 Temmuz - 06 Ağustos 2023 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Short Track Milli Takım Kampı'nda bulunan sporcuların performanslarını en üst seviyede tutmak için gayret gösterdiklerini belirten Şeyma Işık, "Asıl amacımız olimpiyata hazırlanan sporcularımızın kaygılarını yönetebilmesi, hedef belirleyebilmeleri, sporda psikolojik sağlamlığı arttırabilmeleri üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Buz Pateni Federasyonu Milli Takım sporcularımızın kendilerini geliştirmeleri, kişilik gelişimlerine katkı sağlayabilmeleri için, nasıl daha iyi olabilirler, performans yönetimlerini daha iyi hale getirebilir noktasında çalışmalarımızı yapmaktayız. Amacımız milli takım sporcularımızın daha iyi performans ortaya koyabilmeleridir. Hep birlikte şampiyonlara destek oluyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM