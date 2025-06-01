Sporcular Araz Musayev'i Hastanede Ziyaret Etti

Sporcular Araz Musayev'i Hastanede Ziyaret Etti
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Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, Kemer'de bıçaklandıktan sonra hastanede milli takım sporcuları tarafından ziyaret edildi. Musayev, sağlığının iyi olduğunu belirtti ve saldırganların cezalandırılacağına inandığını ifade etti.

SPORCULAR HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde bıçaklandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'i, milli takım sporcuları ziyaret etti. Milli takım üyelerinin ziyaretinden mutlu olduğunu aktaran Araz Musayev, sağlığının iyi olduğunu, endişe etmediğini, saldırganların kısa süre içinde kanun önünde cezalandırılacağını söyledi. Musayev, sporcuları tebrik ederek takıma başarılar diledi.

Araz Musayev'in yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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