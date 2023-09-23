Sporcu İrem Sönmez, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 24 Saat Yüzdü

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, MALTEPE'de sporcu İrem Sönmez, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 24 saat boyunca aralıksız yüzdü.

Sporcu İrem Sönmez, Maltepe Belediyesi'nin organizasyonuyla Cumhuriyetin 100'üncü yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla 21 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de denize girdi. Sönmez, Maltepe İdealtepe Mendirek alanı içerisinde 500 metrelik alanda aralıksız 24 saat boyunca yüzdü.

Hiç dinlenmeden 44 kilometre yüzen sporcu sadece beslenmek için durdu. Sporcunun sağlığı ve güvenliği için bekleyen Maltepe Belediyesi Spor ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Sönmez'e beslenmesi için haşlanmış patates, turşu suyu ve muz verdi.

Yüzme sırasında son 10 saat kramp girdiği için sol kolunu kullanamayan İrem Sönmez, tek kolla sırt üstü yüzerek 24 saati tamamladı. 22 Eylül Cuma günü saat 17.00'de ise Sönmez, elindeki Türk Bayrağı ile alkışlar eşliğinde karaya çıktı. Sahilde bekleyen ambulansta Sönmez'in sağlık kontrolleri yapıldı.

"CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILIYLA İLGİLİ BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Sağlık kontrolleri tamamlanan sporcu İrem Sönmez,"39 yaşındayım. 9 yıldır sporla ilgileniyorum. Yüzme çok yeni bir branş benim için ama çok gönülden yaptığım bir branş. Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili bir şey yapmak istedim. O aralar Şahika Ercümen dalıyordu. Kendi grubumdaki arkadaşlar Manş'ı geçiyorlar. Boğazları geçiyorlardı. Dedim ki kadın sporcu olarak 100. yılda benim de bir şey yapmam lazım. Dedim ki ben ne yapabiliyorum. 24 saat birçok şeyi yaptım şimdiye kadar. Yüzebilirim de, yüzmeyi de seviyorum. Sonra Vaner beyler ile Maltepe Belediyesiyle yolumuz kesişti. Onlar da projeyi biraz daha taçlandıralım. Kadına şiddete karşı bunu yapalım dediler. Ben de içinde bulunmaktan gurur duyarım tabii ki dedim" diye konuştu.

"MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUMA İNANDIĞIM İÇİN BU PROJEYİ YAPTIM"

Sönmez, "Ben akşama doğru başladım. Hava karardı. Herkes gitti. Belli bir saatten sonra birkaç insan kaldı. Yalnızsınız tabii. Konuşmuyorsunuz. Sadece teknedeki arkadaşlarla konuşuyorsunuz. Sağ olsunlar. Onlar da gerçekten çok yardımcı oldular. Her 45 dakikada bir beni beslediler. Zor bir süreç orası. Hem sessiz bir ortam, hem karanlık, hem yalnızsınız. 24 saat mental olarak çok güçlü olduğuma inandığım için bu projeyi yaptım" dedi.

"10-11 SAAT TEK KOLUMLA DEVAM ETTİM"

Yüzme sırasında yaşadıklarını anlatan Sönmez, "10. saatte kolum ağrımaya başladı. Ben devam ettim yüzmeye. Farklı açılarda yüzmeye devam ettim belki geçer diye. 3 saat kadar öyle acıyla yüzdüm. Dedim ki olacak gibi değil. Değişmeyecek bu belli. Yüzüstü yüzemiyorum madem sırt üstü yüzdüm. Kolu farklı şekillere getirerek, 10 -11 saat tek kolumla devam ettim. Tekneye dokunmak bile yasak. Sadece beslenmeyi alıyorsunuz. Karbonhidrat jelleri, patates, turşu suyu, bolca muz yedim" dedi.