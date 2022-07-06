Spora başlayan miniklere tematik eğitim

Şehitkamil Belediyesi, tematik eğitim modeliyle minikler için sporu eğlenceli hale getiriyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun misafir olduğu çalışmalarda 4-9 yaş aralığındaki çocuklar, hikayeler dinleyerek, şarkı söyleyerek bol bol hareket ediyorlar.

Yaz Spor Akademileriyle çocuk ve genç yaştaki on binlerce kişiye farklı branşlarda nitelikli şartlarda spor yapma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, hareketsiz yaşamın olumsuz etkileriyle ortaya çıkan metabolizma hastalıkları ve obeziteye karşı minikleri, henüz 4 yaşında sportif etkinliklerle buluşturuyor.

İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde tematik öğrenme yaklaşımıyla geleceğin şampiyonlarına eğlenerek öğrenme fırsatı sunulurken, yetenek taramaları ve 2. kademe eğitimlerle yaşam boyu spor alışkanlıklarının kazandırılması adına sağlam bir temel atılıyor.

İlgilerinden Dolayı Velilerimize Teşekkür Ediyorum

Yaz Spor Akademilerinde gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret ederek branş antrenörlerinden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarını erken yaşta spor yapmaya teşvik eden velilere, eğitimlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Temel Cimnastik Spor Akademimiz, yıl boyunca binlerce minik sporcumuzu eğlenceli ve hareket dolu çalışmalarla misafir ediyor. Eğitimlerin yaz döneminde uyguladığımız tematik öğrenme modeliyle sporcularımız, kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendiriliyorlar. Böylece, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken konuları araştırmaları ve ekip çalışması yapmaları için fırsatlar sağlanmış oluyor. Çocuklarımız; şarkılar söyleyerek, masallar dinleyerek, oyunlar oynayarak egzersizleri zorlanmadan, keyifle yapıyorlar. Şu anda bu uygulamamız büyük bir ilgi gördü. Gönül istiyor ki çok daha fazla çocuğumuzu bu etkinliklerle buluşturabilelim. Vermiş oldukları büyük emeklerden dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, spor akademilerimizde eğitim gören tüm çocuklarımıza ve gençlerimize sağlık ve neşe dolu bir eğitim dönemi diliyorum." - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor