Spor Yorumcusu Levent Bulut Öldüresiye Darp Edildi ve Parasının Gasp Edildiği İddia Ediliyor

Spor yorumcusu ve işletmeci Levent Bulut'u öldüresiye darp edip restoranının hasılatını aldılar

Levent Bulut: "Saldırgan beni öldü sanıp bırakmış"

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yayın yapan Kent Televizyonu'nda spor programının sunucusu ve restoran işletmecisi Levent Bulut, demir çubukla öldüresiye darp edilerek 100 bin TL parası gasp edildi. Çok kan kaybeden ve olay yerinde bilinci kapanan Bulut, komşuları tarafından fark edilip hastaneye götürüldü. Bulut, saldırı ve gaspın organize şekilde yapıldığını söyledi.

Geçen Pazar gecesi Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki restoranını kapatan Levent Bulut, 3 günün nakit hasılatı olan yaklaşık 100 bin TL parayı çantasına koyup motosikleti ile Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde yaşadığı siteye geldi. Motosikletini park eden Bulut, siteye girdi. Evinin merdivenlerine yaklaşan işletmeci, ağaçların arasında elinde demir sopa ile saklanan, siyah giyimli, şapkalı ve maskeli bir şahsın saldırısına uğradı. Bulut'un başına, yüzüne, kulağına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak feci şekilde darp eden şahıs, daha sonra Bulut'un içerisinde yaklaşık 100 bin TL para bulunan çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hayati tehlikeyle yoğun bakıma alındı

Kanlar içerisinde yerde kalan işletmeci ve spor yorumcusu Levent Bulut'u bir süre sonra komşusu fark ederek özel aracı ile hastaneye götürdü. Hayati tehlikesi bulunan ve yoğun bakım ünitesine alınan Bulut, birkaç saat sonra gözlerini açtı, polise ifade verdi.

En az iki kişi tarafından organize şekilde gerçekleştirildiği tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

"Organize bir şekilde hazırlık yapılmış"

Yaşadığı saldırı ve gaspın organize şekilde yapıldığını dile getiren Levent Bulut, şunları söyledi; İşletmenin nakit hasılatı, boynumda yan olarak asılı çantadaydı. Bunu biliyor, beni takip eden bilen biri. Evimin bahçesine benden önce gelinerek organize bir şekilde hazırlık yapılmış. Demir çubuk getirmiş, saklanmış, her şeyi ayarlamış. Beni etkisiz hale getirdikten sonra çantayı alıyor, daha sonra girdiği demir kapıdan çıkıp koşarak uzaklaşıyor. Planlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o saatte dükkandan çıktığımı biliyor. Ben eve gelmeden 20-25 dakika önceden gelip hazırlığını yapıyor. Saklanacağı yeri tespit ediyor. Eve girdikten sonra da bunu gerçekleştiriyor. Yanımda 100 bin TL'ye yakın nakit para vardı. Onun sebebi de Cumartesi ve Pazar günü bankalar kapalı olduğu için nakit parayı yanıma alıyorum, Pazartesi de götürüp bankaya yatıyorum ve ödemelerimiz için kullanıyoruz. O paranın içinde çocuğumun okul parasını ayırmıştım. Çantanın içerisinde kimlik kartım, ehliyetim yani her şeyim o çantadaydı."

"Beni öldüm diye bırakmış"

Yaşadığı olaya halen inanamadığını söyleyen Bulut, "Mesela sen motosikletle yürürken yolda biri gelir, çantanı alıp kaçmaya çalışır. Bu basit bir kapkaç olayı dersin. Benim yaşadığım olay tamamen organize edilmiş. Kaçta dükkandan çıktığım, birkaç tane kapısı olan siteye hangi kapıdan gireceğim biliniyor. O gün yanımda para olduğunu biliyor. Tamamen organize bir iş var. Basit bir kapkaç olayı gibi değil bu. Benim tahminimce beni öldüm diye bırakıyor. Çünkü ben yerde baygın bir şekilde, kanlar içinde yatmışım. Bunu görünce de beni öldü diye bırakıyor. Öldürmeye teşebbüsle bu işi yapıyor. Ama ben Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne güveniyorum. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şu anda çalışmalarını yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Yaşadığı saldırı nedeniyle şiddetli ağrılarının olduğunu ve bu hafta Kent Spor programını yapamayacağını söyleyen Bulut, "Yaklaşık 2 senedir Tibet Hocam ile birlikte Kent TV'de program yapıyoruz. Bu yaşadığımız talihsiz olay nedeniyle bu hafta programı yapamayacağız. Çünkü vücudumda ağrılar var. Sırtımda sopa izleri var. Göğüs kafesimde şiddetli ağrı var. Herhalde bir dahaki haftadan itibaren beraber olacağız. Seyircilerimizden müsaade istiyoruz" dedi.