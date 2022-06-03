Spor tutkunu üniversite öğrencisi, farklı branşlarda 45'inci madalyasını kazandı - Haberler

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi 25 yaşındaki Hamza Şimşek, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek, spor müsabakalarındaki 45'inci madalyasını kazandı.

Bursa'nın bir köyünde dünyaya gelen Hamza Şimşek, satranç ile başladığı spor kariyerinde bugüne kadar atletizm, satranç, masa tenisi, futbol, voleybol, bocce ve yüzme branşlarında yarışmalara katılarak dereceler elde etti.

Sporculuğun yanı sıra 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesinin de sahibi olan Şimşek, hafta sonu Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşarak spor kariyerindeki 45'inci madalyayı elde etti.

Hamza Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca çeşitli branşlardaki turnuvalarda 22 altın, 11 gümüş ve 12 bronz madalya kazandığını söyledi.

Spor kariyerindeki ilk madalyasını 14 yaşında satranç turnuvasında kazandığını, aynı dönemde atletizme de ilgi duymaya başladığını belirten Şimşek, sakatlık geçirdikten sonra atletizmi bırakarak masa tenisine yöneldiğini anlattı.

"Spor benim için bir yaşam biçimi"

Masa tenisinde de 5 altın, 1 gümüş madalya sahibi olduğunu aktaran Şimşek, "Hentbol, voleybol, yakartop gibi branşlarla da ilgilendim. Her birinde kazandığım madalyalarım var. Şu anda aktif olarak bocce sporuna yoğunlaşmış durumdayım. 2017'den beri bocce alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

Şimşek, boccede 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını belirterek, 2021 Uluslararası Bocce Şampiyonası'nda 9 maçta 9 galibiyet elde ederek şampiyonluğu ulaştığını vurguladı.

Her madalyanın kendisi için ayrı bir değeri bulunduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan bu yana sporla iç içeyim. Spor benim için bir yaşam biçimi. Bir taraftan üniversite eğitimime devam ederken, diğer taraftan da bocce branşında turnuvalara hazırlanıyorum, kurslarda eğitici olarak görev yapıyorum. Zamanımın büyük bölümünü spora ayırıyorum. Madalya için çok kez kürsüye çıktım ve ama her seferinde ayrı heyecan yaşadım. Önümüzde boccede milli takım için seçmeler var. Hayalim ülkemi, milli takım sporcusu olarak temsil etmek ve yeni madalyalar kazanmak."