Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı - Haberler

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan, "Geçtiğimiz gün benimle ilgili çok güzel bir anons geçmişti. 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldi' diye. Trabzonspor altyapısından yetişmiş biri olarak hem oranın ilçe takımı Araklıspor'da oynamış bir futbolcu olarak Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Çok mutluyuz, hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz" dedi. Bordo-mavili futbolcu Berat Özdemir ise, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef ve hedefler vardır. Hedefler; kupadır, kupalardır. Biz de Trabzonspor armasına yakışır bir şekilde umarım Trabzonspor'u her kulvarda temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

