Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta devam ediyor.

KONYA (AA) - Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ikinci gün müsabakaları sonunda il genel sıralamasında Konya 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla ilk sıradaki yerini korudu.

Sakarya 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinciliğe, Ankara ise 2 altın madalyayla üçüncülüğe yükseldi.

Organizasyonun ikinci gününde derece yapan sporcular şunlar:

Kadınlar

44 kilo: 1. Elif Azra Külak (Sakarya), 2. Elif Kılıç (İstanbul), 3. Merve Çınar (Manisa), 3. Aleyna Sena Koyak (Konya)

48 kilo: 1. Semanur Yeşiltaş (İstanbul), 2. Döndü Nida Demir (Konya), 3. Busenur Danışmaz (Bolu), 3. Ceylin Nisa Dalkara (Manisa)

52 kilo: 1. Rümeysa Hatice Kılıçkaya (Sivas), 2. Duru Yılmaz (Sakarya), Aybüke Gül (İzmir), 3. Yelda Nur Olgunsoy (Kocaeli)

Erkekler

50 kilo: 1. Enes Bilge (İzmir), 2. Süleyman Sefa Güler (Kütahya), 3. Mehmet Özgün (Balıkesir), 3. Ahmet Tuncer (Hakkari)

55 kilo: 1. Emir Öztekin (Batman), 2. Emin Levent Yelkenci (Manisa), 3. Can Emirhan Esenboğa (Iğdır), 3. Şıvan Umut Polat (Ordu)

60 kilo: 1. Numan Onay (Ankara), 2. Resul Taştan (Adıyaman), 3. Emre Öztekin (Batman), 3. Yaser Yazıcı (Samsun)

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Spor Toto, Türkiye, Konya, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title