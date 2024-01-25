Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da Başlıyor

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 27-28 Ocak'ta Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya hafta sonu Karatay Spor ve Kongre Merkezi· ev sahipliği yapacak.

Organizasyona 64 ilden 437 kadın ve 507 erkek olmak üzere toplam 944 sporcu ön kayıt yaptırdı.

Şampiyonada kura çekimi ise yarın yapılacak.