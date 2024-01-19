Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak. 2024 Paris Olimpiyatlarına kota veren Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda 8 ülkeden 90 sporcu piste çıkacak.

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve WA Yürüyüş Turu Bronz Level yarışması, Antalya EXPO2016 Botanic Park'ta düzenlenecek. Yarışmada U18 Kadınlar 5km, U18 Erkekler, U20 Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde 10km, Büyük Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde 20km branşları yapılacak. Yarın sabah saat 10.00'da başlayacak olan şampiyonada; Türkiye, Çekya, İrlanda, Macaristan, Kazakistan, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan 90 sporcu piste çıkacak.

Fatih Çintimar: "Yürüyüşte Olimpiyatlara tam kadro gitmek istiyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Dünya Atletizm Takımlar yürüyüş şampiyonası öncesi sporcularımızın performanslarını görme adına, Türkiye ve Balkan şampiyonaları bizim için iyi bir fırsat. 65 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla ülkemizde gerçekleştireceğimiz Dünya şampiyonası öncesi bu iki organizasyon, sporcularımız için iyi oldu. İnşallah Dünya şampiyonası ve bu iki organizasyonda yeni kotalar gelecektir. Hedefimiz tam takım olarak 2024 Paris olimpiyatlarına gitmek" diye konuştu. - İSTANBUL