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Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

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Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyon olan judocular açıklandı.

Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Türkiye şampiyonu olan judocular şöyle:

Kadınlar

48 kilo: Çağla Serdar

52 kilo: Zeliha Cinci

57 kilo: Ayşenur Karadağ

63 kilo: Habibe Afyonlu

70 kilo: Hatice Vandemir

78 kilo: Nurcan Yılmaz

+78 kilo: Kübranur Esir

Erkekler

60 kilo: Yunus Emre Esenboğa

66 kilo: Abdullah Berkin Özcan

73 kilo: Yunus Yazgan

81 kilo: Muhammed Mustafa Koç

90 kilo: Ahmet Burak Çuhadar

100 kilo: Suat Can Yapıcı

+100 kilo: Recep Ergin

Kaynak: AA / Spor

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