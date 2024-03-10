Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyon olan judocular açıklandı.
Spor Toto Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Türkiye şampiyonu olan judocular şöyle:
Kadınlar
48 kilo: Çağla Serdar
52 kilo: Zeliha Cinci
57 kilo: Ayşenur Karadağ
63 kilo: Habibe Afyonlu
70 kilo: Hatice Vandemir
78 kilo: Nurcan Yılmaz
+78 kilo: Kübranur Esir
Erkekler
60 kilo: Yunus Emre Esenboğa
66 kilo: Abdullah Berkin Özcan
73 kilo: Yunus Yazgan
81 kilo: Muhammed Mustafa Koç
90 kilo: Ahmet Burak Çuhadar
100 kilo: Suat Can Yapıcı
+100 kilo: Recep Ergin