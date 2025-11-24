Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Zorla Geçti
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Spor Toto, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 17-17 beraberlikle tamamlandı.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 17-17 beraberlikle tamamlandı. Spor Toto, çekişmeli geçen karşılaşmadan 34-33'lük galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor