Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Dördüncülük Maçı Oynama Hakkı Elde Etti

Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Dördüncülük Maçı Oynama Hakkı Elde Etti
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yenerek seriyi 2-0 kazanıp dördüncülük maçı oynama hakkı elde etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Spor Toto, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sahadan 34-32 galip ayrılan Spor Toto, seriyi 2-0 kazanarak dördüncülük maçı oynama hakkı elde etti.

Spor Toto ile DEPSAŞ Enerji As, dördüncülük-beşincilik maçı oynayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise ligi 6. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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