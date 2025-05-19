Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Dördüncülük Maçı Oynama Hakkı Elde Etti
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yenerek seriyi 2-0 kazanıp dördüncülük maçı oynama hakkı elde etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Spor Toto, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sahadan 34-32 galip ayrılan Spor Toto, seriyi 2-0 kazanarak dördüncülük maçı oynama hakkı elde etti.
Spor Toto ile DEPSAŞ Enerji As, dördüncülük-beşincilik maçı oynayacak.
Trabzon Büyükşehir Belediyespor ise ligi 6. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor