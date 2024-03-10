Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yendi. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 15-15 bitti. Çekişmeli geçen maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan başkent ekibi, sahadan 34-31 galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 15-15 bitti.
Çekişmeli geçen maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan başkent ekibi, sahadan 34-31 galip ayrıldı.