SPOR Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik: 'Gaziantep spor turizminin odağı olacak'

SPOR Toto Teşkilat Başkanı ve AK Parti Gaziantep 8'inci sıra milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik, 'Temel hedeflerimizin başında yılda yaklaşık 700 milyar doları bulan spor turizmi pastasından Gaziantep ve Türkiye'ye döviz kazandıracak projeler üretmek. Gaziantep spor turizminin odağı olacak' dedi.

SPOR Toto Teşkilat Başkanı ve AK Parti Gaziantep 8'inci sıra milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik, "Temel hedeflerimizin başında yılda yaklaşık 700 milyar doları bulan spor turizmi pastasından Gaziantep ve Türkiye'ye döviz kazandıracak projeler üretmek. Gaziantep spor turizminin odağı olacak" dedi.

Gaziantep'te 21 yılda spor ve tesis alanında önemli hizmetler yapıldığını söyleyen Bünyamin Bozgeyik, 7 Mayıs Pazar günü Festival Park'ta 15.00'ten itibaren düzenlenecek motosiklet sporcusu Birkan Polat'ın akrobasi gösterisine davet amaçlı basın toplantısı düzenledi.

Bozgeyik,"Pazar günü gençleri ve aileleri Festival Park'a bekliyoruz. Hafta sonu spor turizmi çerçevesinde gençlerimizle ve halkımızla, ailelerimizle hoşça vakit geçirecek bir organizasyonumuz var. Sporun birleştirici gücünü, pozitif etkisini festival parkta birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ülkemize yansıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en iyi motosiklet akrobasi pilotu yeteneklerini sergileyecek. Ödüllü gençlik oyunları yarışmalarla sporun fair-play ruhunu yansıtacağız. Tüm Gazianteplileri ve çevre illerimizden misafirlerimizi Festival Park'ta 7 Mayıs pazar günü saat 15: 00-18: 00 arasında yapılacak olan etkinliğimize bekliyoruz"diye konuştu.