Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı başladı - Haberler

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Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı başladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı başladı

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi ilk maçında Galatasaray, ENKA'yı 9-5 mağlup etti.

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off final serisi ilk maçında Galatasaray, ENKA'yı 9-5 mağlup etti.

Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı takım, seride 1-0 öne geçti.

Final serisindeki ikinci karşılaşma, yarın saat 12.30'da yapılacak. Toplamda 3 galibiyet alacak ekip, şampiyonluğa ulaşacak.

Üçüncülük mücadelesindeki ilk müsabakada ise Adalar Su Sporları Kulübü, Kınalıada Su Sporları Kulübünü 10-7 mağlup etti. Seriye 1-0 önde başlayan Adalar Su Sporları Kulübü, bu sonuçla durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Su Sporları, Galatasaray, Spor Toto, Play Off, Spor, Haberler

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