Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 46. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 50. dakikada sol kanattan Kerem'in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic'in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 53. dakikada van Aanholt'un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Boey'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi. 71. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği topa Mertens'in yaptığı kafa vuruşunda maşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi. 87. dakikada Van Aanholt'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çavuş xx, Ata Yıldırım xx Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu xx, Santos xx, Glumac xx, Lenjani xx, Oğuz Gürbulak xx, del Valle xx (Gheorghe dk. 56 x), Mrsic xx (Gagnidze dk. 67 x), Avounou xx (Sackey dk. 66 x), Onur Ayık xx (Geraldo dk. 56 x), Bettaieb xx (Metehan Mimaroğlu dk. 85 ?) Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Emre Nefiz, Umut Nayir Teknik Direktör: Recep Uçar Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Patrick Van Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xx (Cicaldau dk. 85 ?), Emre Akbaba xx (Mertens dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Barış Alper Yılmaz dk. 85 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Emre Kılınç dk. 65 x), Seferovic x (Gomis dk. 78 xxx) Yedekler: Okan Kocuk, Omar, Emin Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kazımcan Karataş Teknik Direktör: Okan Buruk Gol: Gomis (dk. 87) (Galatasaray) Sarı kartlar: Abdulkerim Bardakcı, Boey (Galatasaray), Serkan Göksu, del Valle, Sackey (Ümraniyespor) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafa Kemal Atatürk Galatasaray Spor Güncel Haberler

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