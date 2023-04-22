Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
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- Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.
- Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Beşiktaş : 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ taraftan Popov'un yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Onur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.
25. dakikada Cenk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Redmond, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
36. dakikada Avounou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak Amir'e çarparak üstten kornere gitti.
43. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Redmond'ın yaptığı vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Cihan Aydın xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Sönmez xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Sackey xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Geraldo xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Avounou xx, Oğuz Gürbulak xx, Umut Nayir xx, Kayode xx
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Serkan Göksu, Onur Ayık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Epureanu, Mrsic, Sekidika
Teknik Sorumlu: Hüseyin Hürsoy
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Saiss xx, Colley xx, Masuaku xx, Fernandes xx, Hadziahmetovic xx, Redmond xxx, Cenk Tosun xx, Salih Uçan xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Redmond (dk.