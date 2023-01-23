Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri - Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor konuk ediyor. - Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor : 1 - İstanbulspor : 0 (İlk yarı) TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 29. dakikada Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı. 30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı. 33. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Yusuf Yazıcı xx, Djaniny xx, Gomez xx Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ubut Bozok, Hugo, Hamsik, Larsen, Naci Ünüvar, Trezeguet, Bardhi, Doğucan Haspolat Teknik Direkör: Abdullah Avcı İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan Berber xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Mahamadou Ba xx, Muammer Sarıkaya x, Rroca x, Jetmir Topalli x, Valon Ethemi xx, Emeka Eze x Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Ologo, Guri, Lokilo, Adi Mehmeric Teknik Direktör: Fatih Tekke Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 33) (Trabzonspor) Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin İstanbulspor Trabzonspor Spor Spor Haberler

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