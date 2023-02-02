Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 15.dakikada Djaniny'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan auta çıktı. 18. dakikada Bartra'nın ortasında savunmadan dönen topu önüne alan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 32. dakikada Gomez'in pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi. 34. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazından kale sahası içine gönderdiği topu kaleci Helton uzaklaştırmaya çalıştı. Kaleciden dönen topla buluşan Terezeguet, topu ağlara gönderdi. 1-0 45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ndao vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen xx, Bartra xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdülkadir Ömür xx, Djaniny xx, Trezeguet xx, Gomez xx Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Hugo, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Lahtimi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Antalyaspor: Helton x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Gerxhaliu x, Güray Vural x, Erdal Rakip x, Fernando x, Ndao x, Fredy x, Doğukan Sinik x, Larsson x Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Ömer Toprak, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Emre Uzun, Sinan Gümüş Teknik Sorumlu: Alfons Groenendijk Gol: Trezeguet (dk. 34) (Trabzonspor) Sarı kart: Bakasetas (Trabzonspor) - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Antalyaspor Spor Spor Haberler

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