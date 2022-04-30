Trabzonspor 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu - Haberler

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Trabzonspor 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Maçın son anlarında bordo-mavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Güncel, Haberler

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