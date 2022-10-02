Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 Hatayspor: 2 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada Gradel'in en direğe ortaladığı topu Yatabare kafası ile tamamlamak istedi. Top az farkla dışarı çıktı. 14. dakikada Kerim'in pasında altıpas çizgisi önünde topla buluşan El Kaabi topu ağlarla buluşturdu. 0-1 20. dakikada Kerim'in ön direğe ortaladığı topu El Kaabi kafasıyla düzeltti. Bertuğ topu ağlarla buluşturdu. 0-2 23. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Ulvestad Erdoğan'a gönderdi. Erdoğan kafa vuruşu ile takımının ilk gölünü kaydetti. 1-2 32. dakikada Keita'nın sağ çaprazdan uzun şutunda kaleci Erce topu çıkartmayı başardı. 42. dakikada sarı kart gören Riberio hakeme itiraz edince bu kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hatayspor oyunda 10 kişi kaldı. Stat: Sivas Yeni 4 Eylül Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Hakan Karabalçık xxx, Murat Altan xxx Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Erdoğan xxx, Uğur xx, Ulvestad xx, Keita xx, Robin xx, Sabi'a xx, Yatabare xx, Gradel xx Yedekler: Muammer, Murat, Njie, Alaattin, Charisis, Angielski, Hakan, Caner, Kaan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Hatayspor: Erce xx, Kerim xxx, Vranhes xx, Burak xx, Kaan xx, Rebeiro xx, Boudjemaa xx, Onur xx, Lobjanizdze xx, El Kaabi xxx, Bertuğ xxx Yedekler: Abdullah, Musa, Louis, Rayane, Recep, Muhammed, Varga, Adekugbe, Andrade, Sadık Teknik Direktör: Volkan Demirel Goller: Erdoğan (dk. 23)(Sivasspor), El Kaabi (dk. 14), Bertuğ (dk. 20) (Hatayspor) Kırmızı kart: Riberio (dk. 42) (Hatayspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Hatayspor Spor Haberler

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