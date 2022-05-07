Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Sivasspor'un atağında Kayode'nin pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45. dakikada Sivasspor kontra atağında topu alan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx

Sivasspor: Muammer xx, Koray xx, Goutas xx, Camara xx, Ziya xx, Özkan xx, Cofie xx, Kayode xx, Sefa xx, Kerem xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Gradel, Felix, Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Erdem xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Bruma xx, Evren Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Eysseric xx, Fall xx, Mabil xx, Hajradinovic xx, Muleka xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin, Travnik, Rayane, Ouanes, Ahmet Engin, Umut Bozok, Brecka, Mehmet Fevzi Yıldırım, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kart: Doğucan (Kasımpaşa) - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Haberler

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