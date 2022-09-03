Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Dia Seba'nın ceza sahası yayı üzerinden verdiği ara pasla topla buluşan N'jie'nin şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sağası dışından verdiği pasla topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
89. dakikada ikinci sarı kartını gören Uğur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor maçın son dakikalarını 10 kişi oynadı.
90. dakikada Dresevic'in pasıyla ceza yayı dışından topla buluşan Shukurov'un sert şutunda kaleciden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Yeni Sivas 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol xxx, Mehmet Kısal xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx, Uğur xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Charisis xx (Dia Seba dk. 46 xx), Keita xx, Hakan xx (Ulvestad dk. 55 xx), N'Jie xx (Angielski dk. 64 xx), Gradel xx (Ziya dk. 90 ?), James xx (Yatabare dk. 55 xx)
Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
V. Fatih Karagümrük: Viviano xx, Dresevic xx, Salih xx, Caner xx, Baniya xx, Colley xx (Kerim dk. 75 xx), Durmaz xx (Levent dk. 65 xx), Shukurov xx, Diagne xx (Kazım dk. 87 ?), Borini xx, Ozdoev xx
Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Anwan, Efecan, Burak, Berke
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Kırmızı Kart: Uğur (dk. 89) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Uğur (DG Sivasspor) Salih, Borini (V. Fatih Karagümrük)
(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)