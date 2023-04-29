Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Chouiar'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın şutunda araya giren Mujakic'in müdahalesiyle top dışarıya çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sow'un boş kaleye vuruşunda son anda müdahale eden Tarkan meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
90+3. dakikada Oko'nun ceza sahası sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde Kitsiou'nun vuruşunda top, savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Kitsiou xx, Diack xx (Barbosa dk. 82 ?) Taylan Antalyalı xx (Dokanovic dk. 46 xx), Hanousek xx, Chatzigiovanis xx (Emre Kılınç dk. 66 xx), Zahid xx (Oko dk. 67 xx), Sow xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Arda Kızıldağ, Mendes, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Ouanes xx, Malsa xx, Aytaç Kara xx (Tırpan dk. 84 ?), Eysseric xx (Hajradinovic dk. 90+2 ?), Chouiar xx (Mustafa Eskihellaç dk. 83 ?), Fall xx (Ahmet Emin Engin dk. 90+2 ?), Bahoken xx (Koita dk. 59 xx)
Yedekler: Erdem Canpolat, Silva, Tunay Torun, Gökhan Gül, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Malcuit (Ankaragücü), Aytaç Kara, Hadergjonaj (Kasımpaşa) - ANKARA
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