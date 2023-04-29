Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.
45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay'la karşı karşıya kaldı. Fall'ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Kitsiou xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Hanousek xx, Chatzigiovanis xx, Zahid xx, Sow xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Barbosa, Dokanovic, Radakovic, Oko, Arda Kızıldağ, Emre Kılınç, Mendes, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Ouanes xx, Malsa xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Chouiar xx, Fall xx, Bahoken xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Silva, Tunay Torun, Koita, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Gökhan Gül, Tırpan, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa) - ANKARA
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