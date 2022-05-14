Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Gökhan'ın ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ahmet topu sektirdi ancak defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

11. dakikada Emrah'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Kerem istediği vuruşu yapamayınca Lung tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Yasir'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet köşeden güçlükle çıkardı.

45. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Emrah kullandı. Emrah'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Gökhan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx

Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Ramazan xx, Kolovetsios xx, Uğur xx, Yasir x, İbrahim xx, Campanharo x, Emrah xxx, Gökhan xxx, Mustafa x, İlhan x

Yedekler: Lung, Bilal, Kemen, Emre Demir, Mane, Carole, Hayrullah, Arif, Abdulkadir, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yeni Malatyaspor: Ahmet x, Barış x, Awuku xx, Campi x, Hafez x, Rahman x, Atakan x, Mert xx, Umut x, Kerem xx, Tetteh x

Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Haqi, Emircan, Erşan, Berat Yaman, Muhammed, Berat Mert

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45) (Kayserispor)

Sarı kart: Campanharo (Kayserispor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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