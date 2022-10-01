Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) Spor Haberleri Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez'in vuruşunu defans çıkardı. 76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un Umut Bozok'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1 83. dakikada topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2 Stat: RHG Enertürk Enerki Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx Kayserispor : Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Cardoso xx (Emrah dk. 87 ?), Ramazan xx (Gökhan dk. 69 x), Mensah xx (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam xx, Gavranovic xx (İlhan dk. 69 x) Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah Teknik Direktör: Çağdaş Atan Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx (Yusuf Yazıcı dk. 64 xx), Eren xx, Siopis xx (Densvil dk. 64 x), Hamsik xx (Umut dk. 73 xx), Bakasetas xxx (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir xx (Bardhi dk. 64 x), Trezeguet xx, Gomez xx Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor) (Ali Göç - Turan Bulut/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Kayserispor Umut Spor Güncel Haberler

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