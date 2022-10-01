Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Mensah'ın ara pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 18. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına girerken şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 20. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. 26. dakikada Uğurcan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Mensah'ın pasında Gavranovicmeşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 29. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. Stat: RHG Enertürk Enerji Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx Kayserispor : Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Cardoso xx, Ramazan xx, Mensah xx, Thiam xx, Gavranovic xx Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolocci Teknik Direktör: Çağdaş Atan Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren xx, Siopis xx, Hamsik xx, Bakasetas xx, Abdülkadir xx, Trezeguet xx, Gomez xx Yedekler: Taha, Densvil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut Teknik Direktör: Abdullah Avcı Gol: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor) Sarı kart: Trezeguet (Trabzonzpor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Kayserispor Spor Haberler

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