Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Giresunspor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Savicevic'in ceza yayının hemen gerisinden yerden sert şutunda kaleci Erdem, TOPU kornere çeldi. 10. dakikada Kasımpaşa savunmasının kaptırdığı topu önünde bulan Savicevic'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1 14. dakikada Ben Ouanes'in sağdan ortasında Fall, ceza sahası içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1 26. dakikada Tirpan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kaleci Onurcan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını işaret etti. 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eysseric'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin dibinden filelere gitti. 2-1 45. dakikada Tirpan'ın sağ taraftan ortasında Bilazer'in şut çektiği sırada Eysseric yaptığı faul sonrası, top dışarı çıktı. Ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. 45+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 3-1 Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Ali Tuna Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Tirpan xx, Tarkan Serbest xx, Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Ben Ouanes xx, Mounir Chouiar xx, Fall xx Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Emin Engin, Bahoken, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli, Berat Kalkan, Ali Demirel Teknik Direktör: Selçuk İnan Giresunspor : Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Görkem Sağlam xx, Perez xx, Alper Uludağ xx, Campuzano xx, Savicevic xx, Meija xx, Serginho xx, Sainz xx, Bajic xx Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Faustin, Kuwas, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Akpınar, Mert Kurt, Faruk Can Genç Teknik Direktör: Hakan Keleş Goller: Fall (dk. 14), Eysseric (dk. 29 pen.), Aytaç Kara (dk. 45+4 pen.) (Kasımpaşa), Savicevic (dk. 10) (Giresunspor) Sarı kartlar: Aytaç Kara, Eysseric (Kasımpaşa), Hayrullah Bilazer (Giresunspor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Aytaç Kara Kasımpaşa Spor Haberler

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