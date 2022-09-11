Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 14. dakikada ceza yayı önünden Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 16. dakikada sol çaprazdan Ben Ouannes'in içeri çevirdiği topa ön direkte Bahoken'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0 20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Yunus, yerden içeri çevirdi. Kale önünde Gomis'in dokunuşunda top yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hadergjonaj'ın ortasında Celina kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Erdinç Sezertam xx Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ounnes xx, Tirpan xx, Fall xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Celina xx, Bahoken xxx Yedekler: Erdem Canpolat, Bruma, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Engin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Turgay Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel Teknik Direktör: Şenol Can Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Emin Bayram xx, Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xx, Gomis xxx Yedekler: Dubois, Ross Jensen, Seferovic, Berkan Kutlu, Roshica, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Bahoken (dk. 16) (Kasımpaşa), Gomis (dk. 20) (Galatasaray) Sarı kart: Eysseric (Kasımpaşa) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Kasımpaşa Muslera Spor Güncel Haberler

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