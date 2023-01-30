Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 2 Kayserispor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-siyahlıların 2-1lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 10. dakikada Ali Karimi ile iki mücadele sırasında Muammer Sarıkaya pasını Jason Lokilo'ya aktardı. Lokilo'nun ceza yayından sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 18. dakikada Miguel Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topu alan Carlos Mane, rakiplerini geçip düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 32. dakikada defansın uzun pasında Emeka Eze topu indirdi ve pasını Lokilo'ya aktardı. Topla ilerleyen Lokilo'nun attığı ara pasında defansın arkasına sarkan Valon Ethemi ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1 Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Murat Erdoğan xx, Kemal Yılmaz xx, Özgür Ertem xx İstanbulspor: David Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Adi Mehremic xx, Ali Yaşar xx, Mahamadou Ba xx, Muammer Sarıkaya xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Jason Lokilo xxx, Valon Ethemi xxx, Emeka Eze xx Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Eduart Rroca, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Guri, Jetmir Topalli Teknik Direktör: Fatih Tekke Kayserispor: Bilal Bayazıt x, Onur Bulut x, Majid Hosseini x, Kolovetsios x, Lionel Carole x, Gustavo Campanharo x, Olivier Kemen x, Ali Karimi x, Miguel Cardoso x, Carlos Mane xx, Gökhan Sazdağı x Yedekler: Cenk Gönen, Attamah, İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Mame Thiam, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Arif Kocaman, Yaw Ackah Teknik Direktör: Çağdaş Atan Goller: Jason Lokilo (dk. 10), Valon Ethemi (dk. 32) (İstanbulspor), Carlos Mane (dk. 18) (Kayserispor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Kayserispor Miguel Spor Haberler

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