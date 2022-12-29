Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 14. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita, son çizgiye inerek ortaladı. Ön direkte Fall'ın kafa vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi. 23. dakikada sağ çaprazdan Koita'nın son çizgiye inerek aktardığı pası bekletmeden kaleye şutunu gönderen Fall'ın şutu arka direk dibinden dışarı gitti. 26. dakikada Petretta topu sol kanattaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun yerden sert ortasında Koita, kaleci Jensen'den sıyrılmak isterken boşta kalan topu Petretta filelere yolladı. 0-1 29. dakikada Muammer hızla rakip sahada topla ilerleyerek pasını Valon Ethemi'ye aktardı. Ethemi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 1-1 Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Ologo xx, Okan Erdoğan xx, Duhan Aksu xx, Muammer Sarıkaya xx, Melih Kabasakal xx, Eduart Rroca xx, Emir Kaan Gültekin xx, Valon Ethemi xxx, İbrahim Yılmaz Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Aldin Cajic, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış, Mehremic Teknik Direktör: Fatih Tekke Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan Serbest xx, Petretta xxx, Mickael Tırpan xx, Eysseric xx, Mamadou Fall xx, Celina xx, Ben Ouanes xx, Koita xx Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Daniel Graovac, Tunay Torun, Hajradinovic, Yusuf Mallı, Ahmet Engin, Bahoken, Aytaç Kara, Yasin Özcan Teknik Direktör: Selçuk İnan Goller: Petretta (dk. 26) (Kasımpaşa), Valon Ethemi (dk. 29) (İstanbulspor) Sarı kart: Tırpan (Kasımpaşa) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Kasımpaşa Spor Haberler

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