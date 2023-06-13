Spor Toto Süper Lig'in 'penaltı' dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda hakemler, 136 kez beyaz noktayı gösterdi.

Ligde 38 haftalık periyotta oynanan maçlarda 136 kez penaltı düdüğü çalınırken, kullanılan vuruşların 115'inde top ağlara gitti.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda tüm takımlar, penaltı atışı kazandı.

Lehine en çok penaltı verilen takım 17 kezle Fenerbahçe olurken, bu ekibi 12 penaltıyla Galatasaray takip etti. Sarı-lacivertli takım kullandığı penaltı atışlarının 15'ini, sarı-kırmızılılar ise 8'ini golle sonuçlandırdı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Adana Demirspor ve HangiKredi Ümraniyespor da 10'ar penaltı atışı kullandı.

En az penaltıyı İstanbulspor kullandı

Spor Toto Süper Lig'de, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'dan sonra en az penaltı atışını İstanbulspor kullandı.

Sarı-siyahlı takım, ligde lehine verilen 3 penaltı atışını da gole çevirmeyi başardı.

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor 4, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü de 5'er kez penaltı kazandı.

Galatasaray aleyhine 2 penaltı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray aleyhine sadece 2 kez penaltı kararı verildi.

Sarı-kırmızılı takım aleyhine verilen bu penaltılardan biri golle sonuçlandı.

Sezonun ilk haftasındaki Fraport TAV Alayaspor maçında verilen penaltıyı kaleci Fernando Muslera kurtardı.

Ligin ikinci yarısında oynanan Corendon Alanyaspor maçında kazanılan penaltıyı ise Efecan Karaca gole çevirdi.

Galatasaray'dan sonra aleyhine en az penaltı verilen takım ise 3 penaltıyla Beşiktaş oldu.

Süper Lig'de en fazla Corendon Alanyaspor, Bitexen Giresunspor ve İstanbulspor aleyhine penaltı kararı çalındı. Bu takımlar aleyhine 11'er kez penaltı kararı verildi.

Ligde takımların tamamı penaltıdan kalesinde gol gördü.

Penaltı kaçırmadılar

Süper Lig'de Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK, bu sezon kullandıkları penaltı atışlarını kaçırmadı.

Trabzonspor kullandığı 9, VavaCars Fatih Karagümrük 8, Demir Grup Sivasspor 7, Kasımpaşa 6, İstanbulspor 3, Atakaş Hatayspor 2 ve Gaziantep FK 1 penaltı atışını gole çevirdi.

Valencia 13 penaltı vuruşunun 12'sini gole çevirdi

Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği 29 golle sezonu Fenerbahçe'de gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, penaltı atışlarındaki başarılı performansıyla dikkati çekti.

Enner Valencia, bu sezon kullandığı 13 penaltı atışının 12'sini gole çevirme başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise ligde kullandığı 9 penaltı atışının 3'ünde topu ağlarla buluşturamadı.

Penaltı dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun penaltı istatistikleri şöyle:

Lehine Aleyhine Takımlar Penaltı Kaçan Penaltı Kaçan Fenerbahçe 17 2 7 1 Galatasaray 12 4 2 1 Adana Demirspor 10 3 8 Beşiktaş 10 2 3 1 HangiKredi Ümraniyespor 10 1 10 1 Trabzonspor 9 6 VavaCars Fatih Karagümrük 8 10 3 Bitexen Giresunspor 7 2 11 3 Yukatel Kayserispor 7 1 7 1 Arabam.com Konyaspor 7 1 7 Demir Grup Sivasspor 7 5 Corendon Alanyaspor 6 1 11 1 Kasımpaşa 6 7 MKE Ankaragücü 5 2 7 Medipol Başakşehir 5 1 8 2 Fraport TAV Antalyaspor 4 1 6 2 İstanbulspor 3 11 3 Atakaş Hatayspor 2 4 Gaziantep FK 1 6 2 Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Gaziantep FK İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler