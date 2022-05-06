Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti. - Haberler

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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kayserispor, Altay, Spor, Haberler

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