Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK'nın Kayserispor ile 1-1 berabere kalmasıyla, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi kesinleşti. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor