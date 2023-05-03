Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi...
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor