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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi...

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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