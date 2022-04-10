Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. - Haberler

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

AA - Volkan Kaşik - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Spor, Haberler

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