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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Beşiktaş Tokat Spor Haberler

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