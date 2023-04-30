Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu. - İSTANBUL
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor