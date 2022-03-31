Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek - Haberler

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Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

AA - Ercan Çakar - Spor
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Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Haberler

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