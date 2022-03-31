Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek
AA - Ercan Çakar - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
AA / Ercan Çakar - Spor