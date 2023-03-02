Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı...
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor