Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı... Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

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