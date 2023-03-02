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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı...

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım taraftarı alınmayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Haberler

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