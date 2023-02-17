Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26 hafta maçlarının programı açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 3 haftalık maç programını açıkladı.
24. hafta
3 Mart Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir
4 Mart Cumartesi
13.30 Karagümrük - DG Sivasspor
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - FTA Antalyaspor
25. hafta
10 Mart Cuma
20.00 Giresunspor - Karagümrük
11 Mart Cumartesi
16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa
12 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
13 Mart Pazartesi
20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor
26. hafta
17 Mart Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray
18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor
16.00 Adana Demirspor - FTA Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor
19 Mart Pazar
16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
16.00 Karagümrük - Medipol Başakşehir
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL