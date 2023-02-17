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Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26 hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26 hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 3 haftalık maç programını açıkladı.

24. hafta

3 Mart Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir

4 Mart Cumartesi

13.30 Karagümrük - DG Sivasspor

16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe

5 Mart Pazar

16.00 Konyaspor - Giresunspor

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

6 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - FTA Antalyaspor

25. hafta

10 Mart Cuma

20.00 Giresunspor - Karagümrük

11 Mart Cumartesi

16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

12 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

13 Mart Pazartesi

20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor

26. hafta

17 Mart Cuma

20.00 Konyaspor - Galatasaray

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor

16.00 Adana Demirspor - FTA Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor

19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü

16.00 Karagümrük - Medipol Başakşehir

19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Spor Haberler

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