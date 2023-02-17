Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26 hafta maçlarının programı açıklandı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 3 haftalık maç programını açıkladı. 24. hafta 3 Mart Cuma 20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir 4 Mart Cumartesi 13.30 Karagümrük - DG Sivasspor 16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor 19.00 Kayserispor - Fenerbahçe 5 Mart Pazar 16.00 Konyaspor - Giresunspor 19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü 6 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa - FTA Antalyaspor 25. hafta 10 Mart Cuma 20.00 Giresunspor - Karagümrük 11 Mart Cumartesi 16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor 19.00 Galatasaray - Kasımpaşa 12 Mart Pazar 13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor 16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor 19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş 13 Mart Pazartesi 20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor 26. hafta 17 Mart Cuma 20.00 Konyaspor - Galatasaray 18 Mart Cumartesi 13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor 16.00 Adana Demirspor - FTA Antalyaspor 19.00 Beşiktaş - İstanbulspor 19 Mart Pazar 16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü 16.00 Karagümrük - Medipol Başakşehir 19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Başakşehir Spor Haberler

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