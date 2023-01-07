Futbolda 2022-2023 Sezonu devre arası klasman listeleri belirlendi. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın klasmanları değişmedi.

Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Listeye göre Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan, Süper Lig hakem listesinde yer almaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı olayın ve 17. haftadaki Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında Sivasspor'un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, MHK yayınlanan VAR kayıtlarında da hakemlerin önemli hatalar yaptığını tespit ettiklerini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre maç vermeyerek, yaptırımda bulunacağını belirtilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2022-2023 futbol sezonu Süper Lig hakem listesi ise şu şekilde:

"Zorbay Küçük, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Ali Palabıyık, Burak Pakkan, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Mert Güzenge, Volkan Bayarslan, Mustafa Kürşad Filiz, Mete Kalkavan, Çağdaş Altay, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan, Numanoğlu, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan ve Yasin Kol."

Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı VAR hakemleri listesi de şöyle:

"Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Alper Çetin, Koray gençerler, Erkan Engin ve Bülent Birincioğlu." - İSTANBUL