Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

35. dakikada Başakşehir'de Mahmut'un kullandığı köşe vuruşuna yükselen Trezeguet'in kafa vuruşu kale yakınından dışarı çıktı.

39. dakikada Başakşehir'de Berkay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onurcan kornere çıkardı.

45+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tolga'nın ortasında top Giresunspor savunmasına çarparak Okaka'nın önünde kaldı. Ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarında topu önünde bulan Okaka'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

Stat: Çotanak

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barçın xx

GZT Giresunspor: Onurcan xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx, Diabate xx, Chiquinho xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Sergen xx, Hayrullah xx

Yedekler: Göktan, Okan, Anıl Yiğit, Muhammed, Emre, Erol Can, Şahin, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga Ciğerci xx, Deniz xx, Mahmut xx, Berkay xx, Trezeguet xx, Guldbrandsen x (Okaka dk. 13 xxx)

Yedekler: Muhammed, Tagir, Aleksic, Chadli, Serdar, Fernandes, Ömer Ali, Salih, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Okaka (dk. 45+2) (Medipol Başakşehir) - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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