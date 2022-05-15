Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

11. dakikada Berkan'ın kullandığı kornerde defansın anlaşmazlığından yararlanan Di Santo'nun yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Dönen topa tekrar dokunan Di Santo, pozisyondan yararlanamadı.

27. dakikada kazanılan serbest vuruşta Rachid Ghezzal'ın şutu barajdan döndü. Dönen topu takip eden Larin, topu ağlara gönderdi. 0-1

32. dakikada Emirhan'ın yaptığı ortada Montero topla buluştu. Montero'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Josef de Souza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat Paluli'nin sert şutu az farkla auta gitti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Hakan Karabalcık xx

Göztepe: Arda Özçimen xx, Marko Mihojevic xx, Kahraman Demirtaş xx, Dino Arslanagic xx, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Makana Rudi Baku xx, Atakan Çankaya xx, Yalçın Kayan xx, David Tijanic xx, Franco Di Santo

Yedekler: Kenan Piric, Kerim Alıcı, Efe Can Saçıkara, İzzet Furkan Malak, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Kaan Özder, Yunus Toplu, Burak Arık, Atalay Çayırlı

Teknik Direktör: Serdar Sabuncu

Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Valentin Rosier x, Francisco Montero xx, Welinton ? (Necip Uysal dk. 12 xx), Serdar Saatçı xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza x, Kevin N'Koudou x (Kenan Karaman dk. 22 xx), Rachid Ghezzal xx, Emirhan İlkhan xx, Cyle Larin xx

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Kerem Kalafat, Can Bozdogan, Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Cyle Larin (dk. 27), Josef de Souza (dk. 32) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Valentin Rosier (dk. 19), Josef de Souza (dk. 37) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Murat Paluli, Atakan Çankaya (Göztepe), Emre Bilgin (Beşiktaş) - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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