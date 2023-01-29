Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Galatasaray: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray ile mücadele ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 24. dakikada korner kullanan Giresunspor'da Savicevic'in ortasında iyi yükselen Arias'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 37. dakikada Lucas Torreira'nın ortasında Barış'ın indirdiği topu alan Mertens, ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti. 39. dakikada Sainz, kanattan ceza sahası için girip topu Sergio'ya pas verdi. Sergio'nun çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 43. dakikada Ramon Arias'ın Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çıkardı. 45+3. dakikada Galatasaray rakip kaleye baskı kurarken defanstan seken topu kaleci Onurcan kurtarmaya çalışırken kale alanı içinde topu alan Mertens meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1 Stat: Çotanak Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Candaş Elbil xx, Yiğit Arslan Giresunspor: Onurcan xx, Alper xx, Arias xx, Kadir xx, Hayrullah xx, Sainz xx, Görkem xx, Savicevic xx, Sergio xx, Bajic xx, Kuwas xx Yedekler: Ferhat, Talha, Arda, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Murat Cem, Mert Han, Şahin, Faruk Can Teknik Direktör: Hakan Keleş Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Emin Bayram xx, Leo Dubois xx, Lucas Torreira xx, Sergio Oliveira xx, Barış Alper Yılmaz xx, Dries Mertens xxx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mauro Icardi xx Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı Teknik Direktör: Okan Buruk Gol: Dries Mertens (dk. 45+3) (Galatasaray) Sarı kart: Ramon Arias (Giresunspor) - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mauro Icardi Galatasaray Giresunspor Spor Haberler

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