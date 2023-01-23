Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor'u konuk ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada rakip alana atılan uzun pasta Figueiredo'nun kafayla indirdiği topu savunmadan sektikten sonra önünde bulunan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. 17. dakikada Alaaddin'in sol çizgiden yaptığı ortaya arka direkte bomboş pozisyonda Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 24. dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan kale önüne çevirdiği topa gelişine vuran Ulvestad'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 26. dakikada Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden topla buluştuktan sonra ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti. 42. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. 45+2. dakikada Ulvestad'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx Gaziantep Fk : Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou x, Papy Djilobodji x, Alin Tosça x, Halil İbrahim Pehlivan x, Marko Jevtovic x, Merkel xx, Mustafa Eskihellaç x, Lazar Markovic x, Maxim x, Joao Figueiredo x Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Valmir Veliu, Matej Hanousek, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski Teknik Direktör: Erol Bulut Sivasspor: Ali Saşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Caner Osmanpaşa x, Goutas x, Alaaddin Okumuş xx, İsaac Cofie x, Charisis x, Ulvestad xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Max Gradel x, Yatabare xxx Yedekler: Emre Satılmış, Zülfikar Yıldırım, Samba Camlara, Ahmed Musa, Abdul Kader Keita, Ziya Erdal, Muhammed Mert, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Gol: Yatabare (dk. 17) (Sivassspor) Sarı Kart: Kitsiou (Gaziantep FK) - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Gaziantep Sivasspor Spor Haberler

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