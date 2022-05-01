Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Taylan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boey, kale sahasına hareketlenen Gomis'e yerden gönderdi. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla auta çıktı.

10. dakikada Kerem'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu noktada topla buluşan Gomis düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aanholt, kale sahasına hareketlenen Babel'e ortaladı. Hollandalı futbolcu net pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve top yandan auta çıktı.

43. dakikada soldan son çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin yerden ceza sahasına gönderdiği ortada Hakan Arslan kayarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Muslera'dan döndü.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, arka direğe doğru ortaladı. Savunmanın arkasından yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam x, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Semih xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan x, Pulgar xx, Emre Kılınç xxx, Babel xx, Kerem xxx, Gomis xxx

Yedekler: Jankat, Alpaslan, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Morutan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xxx, Ulvestad x, Hakan Arslan xx, Erdoğan xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Goutas, Kayode, Sefa, Camara, Konate, Atakan, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gomis (dk. 10) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr (DG Sivasspor) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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