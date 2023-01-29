Spor Toto Süper Lig: FTA Antalyaspor: 1 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında FTA Antalyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında FTA Antalyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Veysel'in uzun pasında topla buluşan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunu kaleci Orkun kurtardı. 24. dakikada Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Umut Nayir'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı gitti. 25. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik'in vuruşunu kaleci Orkun çeldi. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutunda da Orkun bir kez daha gole izin vermedi. 33. dakikada Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Umut Nayir, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1 38. dakikada Doğukan Sinik'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson'un vuruşu ağlara gitti. 1-1 Stat: Corendon Airlines Park Antalya Hakemler: Direnç Tonusluoğlu x, Mustafa Sönmez x, Caner Özaral x FTA Antalyaspor: Helton Leite x, Bünyamin Balcı x, Ömer Toprak x, Veysel Sarı x, Güray Vural x, Erdal Rakip x, Fernando Martins xx, Larsson xx, Doğukan Sinik xx, Nakajima x, Sinan Gümüş x Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Ndao, Ufuk Akyol, Mustaaf Erdilman, Ege Birsel Teknik Sorumlu: Alfons Groenendıjk Ümraniyespor: Orkun Özdemir x, Popov x, Isaac Sackey x, Epureanu x, Lenjani x, Oğuz Gürbulak, Avounou x, Kartal Kayra xx, Geraldox, Bettaieb x (Onur Ayık dk. 14 x), Umut Nayir xx Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Yunus Emre Mertoğlu, Gheorghe, Serkan Göksu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mrsıc, Glumac, Sekidika Teknik Direktör: Recep Uçar Goller: Umut Nayir (dk. 33) (Ümraniyespor), Larsson (dk. 38) (FTA Antalyaspor) Sarı kart: Doğukan (FTA Antalyaspor) - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Doğukan Spor Haberler

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